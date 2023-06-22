Avrupa’nın en büyüğü 2700 metreden görüntülendi! İşte 2 milyon evin elektriğini karşılayan Kalyon Karapınar GES

Santralin 3 ana parselde enerji üretimine devam ettiğini aktaran Doğru, şöyle konuştu: "3 milyon 256 bin panelimiz var. Bu panellerin hepsi Kalyon PV Fabrikasında yüzde 80'nin üzerinde yerlilikle üretildi. Burada taş bir nevi panele dönüştürüldü ve buraya getirildi. Yaklaşık iki buçuk senede de bu kurulum tamamlanarak hizmete girdi. Santralde 1350 megavatlık kurulu güç var. Yılda yaklaşık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Temiz bir enerji. Yenilenebilir enerji kaynağı ve böylelikle de konvansiyonel sistemler yerine bu kaynağı kullandığımız için yıllık 1,5 milyon tondan fazla karbondioksit salınımının da önüne geçiyoruz. Böylelikle doğaya da katkı sunuyoruz. Vasıfsız arazide büyük bir yatırımla elektrik üretme noktasına getirdik ve ülkemize fayda sağlıyoruz."

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