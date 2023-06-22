Avrupa'nın en büyüğü 2700 metreden görüntülendi! İşte 2 milyon evin elektriğini karşılayan Kalyon Karapınar GES
Konya Karapınar'da kurulan ve 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), yamaç paraşütü pilotu tarafından havadan görüntülendi. Devasa tesis 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılıyor.
Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), yamaç paraşütü pilotu tarafından aksiyon kamerasıyla görüntülendi.
Kurulumuna Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, martta tam kapasite elektrik üretimine başladı.
Santral, 1350 megavatlık bir kurulu gücüyle 2 milyondan fazla nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.
Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, büyüklüğüyle dikkati çeken santral üzerinde yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.
Uçuşu aksiyon kamerasıyla kaydeden Ulutaş, AA muhabirine, bölgede uygun hava şartlarında eğitim ve antrenman uçuşları yaptıklarını söyledi.
Acıgöl yakınındaki Göktepe Uçuş Pisti'nden kalkış yaptığını anlatan Ulutaş, "Karapınar, uçmak için mükemmel bir yer. Karapınar GES'te güneş ışıklarını denizden yansır gibi yakamoz şeklinde görüyoruz. Her bölgeden göründüğü için de buranın simgesi haline geldi. 2 bin 700 metreden görüntüledim. İki saatlik bir uçuştu." diye konuştu.
"2 MİLYON KİŞİNİN EVSEL ELEKTRİK İHTİYACINI BURADAN KARŞILIYORUZ"
Kalyon Enerji İşletmeler Direktörü Burak Doğru da santralin 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulu olduğunu ifade etti.
Santralin 3 ana parselde enerji üretimine devam ettiğini aktaran Doğru, şöyle konuştu: "3 milyon 256 bin panelimiz var. Bu panellerin hepsi Kalyon PV Fabrikasında yüzde 80'nin üzerinde yerlilikle üretildi. Burada taş bir nevi panele dönüştürüldü ve buraya getirildi. Yaklaşık iki buçuk senede de bu kurulum tamamlanarak hizmete girdi. Santralde 1350 megavatlık kurulu güç var. Yılda yaklaşık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Temiz bir enerji. Yenilenebilir enerji kaynağı ve böylelikle de konvansiyonel sistemler yerine bu kaynağı kullandığımız için yıllık 1,5 milyon tondan fazla karbondioksit salınımının da önüne geçiyoruz. Böylelikle doğaya da katkı sunuyoruz. Vasıfsız arazide büyük bir yatırımla elektrik üretme noktasına getirdik ve ülkemize fayda sağlıyoruz."
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