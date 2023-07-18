Kalyon Kültür’den yeni sergi! Sanatın gücüyle toplumsal farkındalık

Son olarak "Yeni bir dünyayı hayal edenler" sergisi, Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak'ta kapılarını açtı. Serginin açılışı Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde yapıldı.