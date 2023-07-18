Kalyon Kültür'den yeni sergi! Sanatın gücüyle toplumsal farkındalık
Kalyon Vakfı'nın "Geçmişe vefa, geleceğe değer" misyonu kapsamında hayata geçirdiği "Kalyon Kültür" birbirinden eşsiz eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak "Yeni bir dünyayı hayal edenler sergisi" Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak'ta kapılarını açtı. Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde açılan sergi 2 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilecek.
Günümüz dünyasının sorunlarına sanatın gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi, Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak'ta kapılarını açtı.
Kalyon Holding iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra kurduğu vakıfla kültür sanat alanında da projelere imza atıyor. "Geçmişe vefa, geleceğe değer" misyonu ile 2020'de kurulan Kalyon Vakfı bünyesindeki "Kalyon Kültür" birbirinden eşsiz eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.
Son olarak "Yeni bir dünyayı hayal edenler" sergisi, Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak'ta kapılarını açtı. Serginin açılışı Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde yapıldı.
"İyilik için Sanat Derneği" iş birliğiyle açılan serginin küratörlüğünü, Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora üstlendi. 47 eserin yer aldığı "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler Sergisi" Kalyon Kültür'de 2 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
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