Kalyon Holding'den dev adım! Avrupa'nın en büyük projelerinden birine imza atılacak
Kalyon Holding'in kazandığı Romanya'nın Karadeniz kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesinin imzaları geçtiğimiz gün atıldı. İmza töreni, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över'in katılımıyla Bükreş'te Başbakanlık binasında düzenlendi. Projeyi değerlendiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu yaptığı açıklamada "Bu projenin önemi Romanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Aynı şekilde şu anda Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler altında Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi" dedi.
16 Haziran Cuma günü Bükreş'te gerçekleşen ve Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja ile Kalyon İnşaat Romanya Sorumlusu Serdar Över'in katıldığı tören ile Romanya'nın Karadeniz- Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için imzalar atıldı.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu ihaleyi ve süreci değerlendirdi.
Kalyoncu "Bu projenin önemi Romanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Aynı şekilde şu anda Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler altında Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi" ifadelerini kullandı.
"24 AY GİBİ BİR SÜREDE İŞLERİMİZİ TRANSGAZ'A TESLİM ETME HEDEFİMİZ VAR"
Kalyoncu, projeyi 24 ay gibi kısa sürede bitirme hedeflerinin olduğunu belirterek "Halihazırda geçtiğimiz cuma günü imzaladığımız Karadeniz'in Köstence kıyısından Romanya'nın Podişor bölgesine uzanacak olan 310 kilometrelik bir doğal gaz boru hattı ihalesini kazandık. Geçtiğimiz cuma günü de inşaat alanını biz teslim aldık. 24 ay gibi bir sürede işlerimizi Transgaz'a teslim etme hedefimiz var. Bu projenin önemi Romanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Aynı şekilde şu anda Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler altında Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi olmakla beraber biz Türkiye'de edindiğimiz deneyimi ve ekspertizliği, Avrupa'ya hatta Avrupa'da kalmayarak başka coğrafyaları da Afrika, Amerika, Asya olmak üzere bu şekilde bir yola çıktık. Türkiye'de yaptığımız Güney Marmara doğal gaz depolama hat fasilitesi, TANAP doğal gaz boru inşaatı bu konuda bize çok yardımcı oldu. Bu ihale kapsamında da biz uluslararası rakiplerimize nazaran hem teknik olarak hem de maliyet olarak en avantajlı teklifi veren firma olduğumuzdan dolayı bu ihaleyi kazandık. Özellikle bizler için bizim böyle kritik bir altyapı yatırım işinde oluşumuz bizim Kalyon ve Türk müteahhitleri açısından çok önemli bir adım. Çünkü doğal gaz boru hattı çok herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş değil. Burada da biz uluslararası rakiplerimize teknik olarak da fark ataraktan bu işi uhdemize almış olduk. Avrupa'nın da enerji bağımsızlığın da çok önem yaratan bir proje olduğu için bu projeyi de bir Türk firması olarak almanın gururunu yaşıyoruz tabi ki" dedi.
"UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASI İÇİNDE BELLİ BAŞLI ADIMLAR ATTIK"
Kalyon Holding'in Avrupa'daki hedeflerinden de bahseden Murathan Kalyoncu, "Sonraki sürecimizde Türkiye'de olduğu gibi gerek Avrupa'da gerek Asya'da, Afrika'da, Amerika'da niyetimiz ve temennimiz odur ki Kalyon içerisine girdiği işlerden alnın akıyla çıkan, kaliteli iyi maliyetli iş yapan ve kritik altyapı projelerinde yer alan bir firma olması. Bunun için farklı coğrafyalarda da halen operasyonumuz devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden inşası içinde belli başlı adımlar attık. Onlardan da yakın bir zamanda haberdar olabilirsiniz. Türkiye'de yatırım hedeflerimiz var. Yabancı yatırımcının Türkiye'de yatırım yapma iştahını daha da arttırabilmek için biz her yabancı yatırım olarak yurt dışına gittiğimizde onlara da buradan bir yatırım fırsatıyla gitmeyi çok seviyoruz. Özellikle geçtiğimiz sene yaptığımız sermaye ortaklığı Abu Dabi bir şirketle olan sermaye ortaklığı da bunun göstergelerinden bir tanesi. Bizim globalleşme hedefimiz sadece Türkiye'deki ismimizi yurt dışında taşımak değil yurt dışından da aynı şekilde Türkiye'ye ortak olabileceğimiz iyi sermayedar yatırımcıları da getirmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.
KALYON HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA: YETENEKLERİMİZİ AVRUPA'YA TAŞIYACAĞIZ
Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkartacağı ilave gaz, Karadeniz kıyısı ile Podişor arasına tarafımızdan inşa edilecek doğal gaz boru hattı ile ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılacak. Avrupa'dan 4 firmanın katıldığı ihaleyi, tüm kriterleri karşılayarak kazandık. Bu doğalgaz boru hattı Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi ve yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'i karşılanacak.
İnşaat ve enerji sektöründeki bilgi ve deneyimimiz ile birlikte mühendislik ve büyük proje yönetme yeteneğimizi Avrupa'ya taşıyacağız. Türk şirketler için pek çok fırsat sunan Romanya ile ticari ilişkilerin gelişmesinde de öncü oyunculardan biri olacağız.
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