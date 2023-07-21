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"Ekmek fiyatlarına zam gelecek" iddialarına yalanlama: 12 lira olacağına yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Ekmek fiyatlarına zam gelecek iddialarına yalanlama: 12 lira olacağına yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İzmit'te düzenlediği basın toplantısında ekmeğe zam geleceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirtti. Balcı, "Hatırlayacak olursanız 2022 yılının Mart ayında, ekmeğin 7,5 lira olacağını, 2022 yılının Aralık ayında da 10 lira olacağını ifade ettiler. O zaman da söylemiştik. Bugün 2023 yılının temmuz ayındayız. Ekmeğin 210 gramı 7,5 lira, 200 gramı 7 lira" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatının 10-12 lira olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Balcı, Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlediği toplantıda, ekmek fiyatlarına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

ZAM İDDİALARINA YALANLAMA

Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının azami 35,5 lirayı geçmeyeceğini daha önce de ifade ettiklerini hatırlatan Balcı, "Ülke genelinde azami 35,5 lira olan fiyat uygulanmaktadır. Dolayısıyla fiyat talep etme yetkisi olmayan, kamuoyunda fırıncı esnafını temsil etmeyen kişilerin, kamuoyunda ekmek gibi temel gıda maddesi olan bir üründe fiyat konusunda açıklama yapmalarını ve bunu haberleştiren kanalları doğru bulmuyoruz. Biz, daha önceki toplantılarımızda bunlara itibar edilmemesi gerektiğini defalarca ifade ettik." diye konuştu.

"UN FİYATLARINI, SEKTÖR, FEDERASYON VE İLGİLİ BAKANLIKLAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Un fiyatlarını, sektör, federasyon ve ilgili bakanlıkların yakından takip ettiğini aktaran Balcı, un fiyatlarında aşırı artış olması durumunda geçmişte olduğu gibi bugün de ilgili bakanlıkların gerekli tedbirleri alacağını düşündüğü kaydetti.

Halil İbrahim Balcı, son zamanlarda akaryakıta gelen zammın, sektörlerini olumsuz etkilediğini, ancak bu durumun, bugün veya gelecek ay ekmek fiyatlarında değişiklik olacağı anlamına gelmediğini dile getirdi.

"ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Balcı, "'Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hatırlayacak olursanız, 2022'nin mart ayında aynı kişiler ekmeğin 7,5 lira olacağını, 2022'nin aralık ayında da 10 lira olacağını ifade ettiler. O zaman da söylemiştik. Bugün 2023 yılının temmuz ayındayız; ekmeğin 210 gramı 7,5 lira, 200 gramı 7 lira. Dolayısıyla 10 lira şu anda söz konusu değildir. Bizim gündemimizde böyle bir fiyat bugün itibarıyla yoktur." ifadesini kullandı.

Gelecek haftalarda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına, sektörün sorunlarının iletileceğini ve bunların çözülmesi için çalışmaların yapılacağını dile getiren Balcı, bunun hem tüketiciye olumlu yansıyacağını hem de ekmek fiyatlarında pozitif bir etki yapacağını sözlerine ekledi.

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