"Ekmek fiyatlarına zam gelecek" iddialarına yalanlama: 12 lira olacağına yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor

"UN FİYATLARINI, SEKTÖR, FEDERASYON VE İLGİLİ BAKANLIKLAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Un fiyatlarını, sektör, federasyon ve ilgili bakanlıkların yakından takip ettiğini aktaran Balcı, un fiyatlarında aşırı artış olması durumunda geçmişte olduğu gibi bugün de ilgili bakanlıkların gerekli tedbirleri alacağını düşündüğü kaydetti.

Halil İbrahim Balcı, son zamanlarda akaryakıta gelen zammın, sektörlerini olumsuz etkilediğini, ancak bu durumun, bugün veya gelecek ay ekmek fiyatlarında değişiklik olacağı anlamına gelmediğini dile getirdi.