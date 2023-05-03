Başkan Erdoğan'dan gençlere Gabar mesajı! "Bugünlere nasıl ulaştık?" dedi Türkiye'ye kurulan tezgahların tek tek nasıl aşıldığını anlattı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açıkladığı petrol müjdesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugünlere nasıl geldik?" derken; Cudi ve Gabar'ın teröristlerden temizlenerek ülkemize oynanan kirli tezgahın bozulduğunu ve her engelin aşıldığını aktardı. A Haber müjdenin geldiği petrol kuyusunu görüntüledi. Detayları Sinan Yılmaz aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açıkladığı petrol müjdesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugünlere nasıl geldik?" derken; Cudi ve Gabar'ın teröristlerden temizlenerek ülkemize oynanan kirli tezgahın bozulduğunu ve her engelin aşıldığını aktardı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı
Sevgili Gençler,
Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık.
Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor.
Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım
Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor.
Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi.
Yıllar önce Merhum Raif Karadağ'ın "Petrol Fırtınası" adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.
Bugünkü başarılarımızı incelediğimizde, bölücü terörden darbeler ve sokak olaylarına kadar Türkiye'ye saplanan hançerlerin gerisindeki sebepleri çok net görebiliyoruz.
Meğer topraklarımızdan petrol çıkmaması için terör örgütüyle, siyasi istikrarsızlıklarla, küresel şirketlerle elimiz, ayağımız bağlanmış...
Emperyalist güçlerin bölücü örgüte ve Suriye'deki uzantılarına onca silahı niçin verdiğini; ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini artık daha iyi kavrıyoruz.
Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten firmalarımızı hedef aldığını artık çok daha iyi anlıyoruz.
Bunların hepsi Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutmayı amaçlayanların birer oyunundan ibarettir.
Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz.
Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz.
Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.
Bunu da inşallah sizin için, sizlerle birlikte başaracağız.
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