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Petrolde 3. müjde Kato'dan! Gabar'ın 4-5 katı | Milyar dolar değerinde

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı. Şırnak ve Hakkari sınırındaki Kato'da petrol rezervinin Cudi ve Gabar'dan 4-5 kat daha yüksek olması bekleniyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.06.2023 07:01
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Petrolde 3. müjde Kato’dan! Gabar’ın 4-5 katı | Milyar dolar değerinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği Gabar Dağı ve Cudi Dağı'nda keşfedilen petrol rezervlerinden günlük petrol üretimi 15 bin varile ulaşırken yeni rezerv alanları için de çalışmalar sürüyor.

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Petrolde 3. müjde Kato’dan! Gabar’ın 4-5 katı | Milyar dolar değerinde

Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, yapılan petrol keşifleri ile Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor.

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Petrolde 3. müjde Kato’dan! Gabar’ın 4-5 katı | Milyar dolar değerinde

Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtiyor. Kısa süre önce Gabar'da, ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarına çevrildi.

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Petrolde 3. müjde Kato’dan! Gabar’ın 4-5 katı | Milyar dolar değerinde

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da petrol aramalarına başlandı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

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Petrolde 3. müjde Kato’dan! Gabar’ın 4-5 katı | Milyar dolar değerinde

Bestler Dereler ve Kato Dağı bölgelerinde, Gabar'daki rezervin 5 katı petrol olduğu tahmin ediliyor.