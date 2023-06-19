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Asgari ücret zammında kritik gün! Gözler ikinci toplantıda! Asgari ücret ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Asgari ücret zammında kritik gün! Gözler ikinci toplantıda! Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı etkileyecek olan asgari ücrete yapılacak Temmuz zammına ilişkin ikinci toplantı bugün saat 10.00'da yapılacak. Ekonomik veri ve raporların sunulacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek. İşte detaylar...

Türkiye'de doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının ne olacağı merak ediliyor.

İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN SAAT 10'DA

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

İŞVEREN "DENGE", İŞÇİ "GÜNÜN ŞARTLARI" DİYOR

Geride kalan süre boyunca işçi ve işveren tarafı, henüz rakam telaffuz etmemekle birlikte kamuoyu önünde görüş ve beklentilerini dile getirdi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, daha önce yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak?

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