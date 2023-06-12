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Brüt ve net asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 09:29
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam gündemde. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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