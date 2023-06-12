Brüt ve net asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam gündemde. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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