Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret zam oranı bugün belli olacak mı? 2023 Temmuz ayı...
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek asgari ücret toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıdan karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret zam oranı bugün belli olacak mı? 2023 Temmuz ayı...
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret zam oranı bugün belli olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranını belirlemek için süreç devam ediyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret zam oranı bugün belli olacak mı? 2023 Temmuz ayı...
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.
İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.
Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.
İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK
İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin Zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.
Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek.
İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 LİRA
Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt Asgari Ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.
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