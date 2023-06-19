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Asgari ücret belli oldu mu? İkinci toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 08:25
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde olacak. İşçi tarafının görüşmede, taleplerini masaya getirmesi bekleniyor. A Haber Editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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