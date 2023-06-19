19 Haziran 2023, Pazartesi
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Asgari ücret belli oldu mu? İkinci toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde olacak. İşçi tarafının görüşmede, taleplerini masaya getirmesi bekleniyor. A Haber Editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.