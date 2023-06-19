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Asgari ücrette tarih verildi! Asgari ücret belli oldu mu? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? Ne kadar olacak? Flaş açıklama

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Giriş: 19.06.2023 12:42
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca çalışanı etkileyecek olan asgari ücrete yapılacak Temmuz zammına ilişkin ikinci toplantı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar yaptığı açıklamada "Alım gücünde rahatlama için asgari ücrete ara zam yapılacak. Bu hafta kararın çıkmasını bekliyoruz." dedi.
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