19 Haziran 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asgari ücrette tarih verildi! Asgari ücret belli oldu mu? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? Ne kadar olacak? Flaş açıklama
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca çalışanı etkileyecek olan asgari ücrete yapılacak Temmuz zammına ilişkin ikinci toplantı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar yaptığı açıklamada "Alım gücünde rahatlama için asgari ücrete ara zam yapılacak. Bu hafta kararın çıkmasını bekliyoruz." dedi.