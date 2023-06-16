Özel okullar zamda sınır tanımadı! Fiyatlar ikiye katlandı | En yüksek ücret Koç Lisesi’nde

Geçen yıl 228 bin 900 TL olan hazırlık sınıfı ücreti bu yıl 446 bin 400 TL olarak açıklandı. 10 taksitli ücret ise 479 bin 200 TL. Robert Koleji'nde ayrıca 5 gün yatılılık için 573 bin 500 TL, 7 gün için 631 bin 500 TL ücret isteniyor.