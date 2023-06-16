Özel okullar zamda sınır tanımadı! Fiyatlar ikiye katlandı | En yüksek ücret Koç Lisesi'nde
Özel okullar hükümetin yüzde 65 sınırını yine deldi. Yeni kayıt yaptıracak bir öğrenci için fiyatlar ikiye katlandı. En yüksek ücretin yıllık 448 bin TL olduğu özel okullarda Fransız Liseleri 300 bin TL’yi aştı.
Çocuğunu özel lisede okutmak isteyen veliler neredeyse bir serveti gözden çıkarmak zorunda… Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüzde 65 sınırı ancak ara sınıflarda geçerli.
Yeni kayıt yaptıracak bir öğrenci için fiyatını ikiye katlayan, hatta yüzde 100'den fazla zam yapan okullar var. Veliler fiyatlar karşısında tepkili.
2.5 MİLYONA LİSE EĞİTİMİ
26 Haziran'da açıklanacak 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde özel okullar fiyatlarını açıkladı. Rekor fiyat bu yıl Koç Lisesi'nde. LGS'de en az yüzde 1.17 dilime giren öğrencileri kabul eden Koç Lisesi eğitim ücretine 2 kattan fazla zam yaptı.
Geçen yıl peşin ödemede 218 bin 115 TL olan kolejin lise hazırlık fiyatı bu yıl 448 bin TL olarak açıklandı. 5 gün yatılılıkta bu ücrete 159 bin 436, 7 günde ise 229 bin 600 TL ekleniyor.
Bu yıl Koç Lisesi'ne başlayan bir öğrenci lise eğitimini burada tamamlamak isterse 5 yılda ödeyeceği ücret 2.5 milyon TL'yi geçecek. Koç Lisesi'ni fiyat artışında Robert Kolej takip ediyor. LGS'de en az yüzde 0.5'lik dilime giren öğrencileri kabul eden Robert Koleji yüzde 95'ten fazla zam yaptı.
Geçen yıl 228 bin 900 TL olan hazırlık sınıfı ücreti bu yıl 446 bin 400 TL olarak açıklandı. 10 taksitli ücret ise 479 bin 200 TL. Robert Koleji'nde ayrıca 5 gün yatılılık için 573 bin 500 TL, 7 gün için 631 bin 500 TL ücret isteniyor.
FRANSIZ LİSELERİ 300 BİNİ GEÇTİ
Fransız liselerinde ise lise hazırlık sınıfı ücretlerine yapılan zam da yüzde 100'den fazla. Örneğin geçen yıl 169 bin 42 TL olan Saint-Michel Fransız Lisesi 355 bin TL olarak açıkladı. Geçen yıl 169 bin 215 TL olan Saint Benoit Fransız Lisesi bu yıl 370 bin 581 TL oldu.
150 BİN TL'DEN FAZLA FARK
BU yıl liseye başlayacak öğrenciler ile lise eğitimine devam eden öğrencilerin ödediği ücretler arasındaki makas da açıldı. Örneğin Robert Kolej'de 2022-2023 eğitim öğretim yılında liseye başlayan öğrenciler için 228 bin 900 TL isteniyordu. Bu yıl 9'uncu sınıfa geçecek bu öğrenciler yüzde 65 zamla 377 bin 700 TL ödeyecek.
10, 11 ve 12'nci sınıflar için ise 295 bin TL talep ediliyor. Bu durumda hazırlık sınıfı ile 12'nci sınıf arasında peşin ödemede 151 bin 400 TL'lik bir fark oluşuyor.
EN YÜKSEK ÜCRET KOÇ LİSESİ'NDE
Okul 2023-2024 ücret (TL)
Koç Lisesi 448.000
Robert Kolej 446.400
Üsküdar Amerikan Lisesi 422.256
SEV Amerikan Koleji 422.256
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi 375.000
Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 364.796
İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi 320.000
İzmir Amerikan Koleji 316.388
Tarsus Amerikan Koleji 301.785
Özel Alman Lisesi 207.900
Galileo Galilei İtalyan Lisesi 195.000
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