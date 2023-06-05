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Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? Vergi affı kapsamına giren borçlar listesi ne?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? Vergi affı kapsamına giren borçlar listesi ne?

"Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşan vergi borcu yapılandırması 2023 ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek. Peki, Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? Vergi affı kapsamına giren borçlar listesi ne?

"Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? Vergi affı kapsamına giren borçlar listesi ne?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmİ Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasada birçok farklı borçları kapsayan geniş bir yelpaze mevcut. Vergi borcu yapılandırma süresi dolmadan yaralanmak isteyen vatandaşlar ellerini çabuk tutmaya çalışıyor. Peki, Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? Vergi affı kapsamına giren borçlar listesi ne?

BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatma kararı aldı. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanya süresi 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de 1 ay ertelenmiş olacak.

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabilecek.

VERGİ AFFI KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi"

BORÇLAR 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Aydemir, "Bugüne kadar çıkarılan Yapılandırma yasalarında kesinleşmiş borçlar en fazla 36 ay yani 3 yıla kadar taksitlendirilebiliyordu. Taksitler ise 2 ayda bir 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeniyordu. Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor" ifadelerini kullandı.

48 EŞİT TAKSİTE KADAR VADE!

Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 48 eşit taksite kadar vade ile ödeme seçeneği sunulacak. Taksitle ödeme tercihinde bulunanlardan anapara + enflasyon farkının tamamı tahsil edilecek. Hesaplanan bu tutara, taksit seçeneğine göre yıllık yüzde 9 vade farkı uygulanacak.

Taksitle ödemede vade farkı şöyle olacak:

12 taksitle ödemede yüzde 9

18 taksitle ödemede yüzde 13.50

24 taksitle ödemede yüzde 18

36 taksitle ödemede yüzde 27

48 taksitle ödemede yüzde 36

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan Aydemir, "Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I SİLİNECEK"

Yapılandırma başvurusunda bulunanların devlete olan borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinerek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Peşin ödeme yapanların, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Borç anapara tutarı + enflasyon farkının yüzde 10'unu haziran ayı sonuna kadar peşin ödeyenler, tüm borçtan kurtulacak.

ENFLASYON FARKI SABİT KATSAYI İLE HESAPLANACAK!

Enflasyon farkı hesaplanırken, borcun doğduğu tarihten 2016 yılı Kasım ayına kadar olan dönem için yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı uygulanacak. Bu tarihten sonra enflasyon yüksek olduğu için Yİ-ÜFE yerine aylık enflasyon yüzde 0.75 kabul edilecek. Böylece, 31 Ekim 2016 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki yüzde 674.60 Yİ-ÜFE artışı yerine, yüzde 73.84 oranında enflasyon farkı uygulanacak.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇ VE CEZALAR NELER?

Yapılandırma kapsamındaki borçlar ve cezalar şöyle:

Tüm vergiler,

Vergi cezaları,

Trafik, askerlik,

Nüfus para cezaları,

Köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları.

Düzenleyici ve denetleyici kurullarca verilen idari para cezaları,

4207 Sayılı Kanun kapsamında Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları.

Öğrenim kredisi borçları,

Ecrimisiller,

Madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı,

Destekleme primi borçları,

Gümrük vergileri,

İdari para cezaları,

Gecikme faizi,

Gecikme zammı gibi feri alacakları.

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