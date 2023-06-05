Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? Vergi affı kapsamına giren borçlar listesi ne?

"ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I SİLİNECEK"

Yapılandırma başvurusunda bulunanların devlete olan borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinerek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Peşin ödeme yapanların, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Borç anapara tutarı + enflasyon farkının yüzde 10'unu haziran ayı sonuna kadar peşin ödeyenler, tüm borçtan kurtulacak.

ENFLASYON FARKI SABİT KATSAYI İLE HESAPLANACAK!

Enflasyon farkı hesaplanırken, borcun doğduğu tarihten 2016 yılı Kasım ayına kadar olan dönem için yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı uygulanacak. Bu tarihten sonra enflasyon yüksek olduğu için Yİ-ÜFE yerine aylık enflasyon yüzde 0.75 kabul edilecek. Böylece, 31 Ekim 2016 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki yüzde 674.60 Yİ-ÜFE artışı yerine, yüzde 73.84 oranında enflasyon farkı uygulanacak.