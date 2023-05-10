Şırnak’ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bölge Müdürlüğü açıldı

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölge müdürlüğünün kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şırnak'ta hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Şırnak petrolün ve ekonominin başkenti olacak. Bölge müdürümüze başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.