Yeni asgari ücret için net rakam! Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Temmuz ayındaki rakamdan memnun olacaklar

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Adaleti sağlayacak artış oranı yapacağız. 3600 ek gösterge verdik. Ona bir düzenleme daha ekleyeceğiz. Birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanları ek göstergeye gelecekler. Emeklilere de 7500 üzerinde olanlara farklı oranlarda düzenleme yapacağız. 7 bin 7500 arasında alan 9.5 milyon insana el uzatmış olduk. Gaz çıktıktan sonra banka modeli ile fon oluşturulacak ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmı ödenecek. Bu söylediğim kapsayıcı sosyal devlet anlayışının parçasıdır. Emekli fonlarımız maaşları ödeyebilecek seviyede. Biz pandemide global bütçe uygulamamız var. Anlamı şu, Sağlık Bakanlığımız diyelim bir harcama yaptı. Global bütçe olarak biz ödüyoruz. Maliyeden bize geliyor, açık denilen odur. Emekli olmak isteyen ev hanımı müraacat edecek. Yatırılması gereken prim gününün 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Geriye doğru işletildiği için mağdur olmuşlar. Biz mağduriyeti ortadan kaldırdık. Araya pandemi girince zaman uzadı. Ortalama yaş ortalaması 50'ye geldi. İşin çözümü mümkün hale geldi. 1 milyon 700 civarında başvuru oldu 1 milyonunun işlemi tamamlandı. Maliyeti 120 milyar civarında. Bekleyenler, bir yerde dosyası kalmış ya da prim günü eksik olanlar. Biz kısa sürede 1 milyonu emekli ettik, hızla devam ediyor. Hiç kimsenin bir kaybı yok. İkramiyeler de maaşlarına yatırılıyor.

İŞSİZLİĞİ TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ

Öğretmenlerle ilgili 3600 düzenlemesi hepsini kapsıyor. Ana muhalefet liderinin öğretmenlerin kadroya geçirildiğinden haberi yok. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçtiler. Duymamış olabilir, biz buradan altını çizelim. Danışmanları haksızlık ediyorlar. Bunları çalışıp Kılıçdaroğlu'nun önüne koymalı. Reklamcıları biraz da bunları çalışsınlar. Prim yatırdıklarına dair belge getirmedikleri zaman geriye doğru borçlanma yapılamaz. Çıraklar konusu farklı. Ele alan çalışmamız var tamamlayacağız. Staj konusu tamamen farklı. Eğitimin bir parçası. Stajdan emekli olunmaz. Sözleşmemizde belirlenmiş bir tarih temmuz. Enflasyon, paranın reel değer kaybı, refah payı birlikte değerlendirerek artış yapacağız. Kamu işçileriyle yan yana koymaları anlamsız. Sendikalaşmayı teşvik edeceğiz. İş kolu yönetmeliği yayınlanacak. Yasal düzenleme yapacağız. 1936'dan kalan maddeler var. Çağdaş çalışma hayatını inşa edeceğiz. Mülakatı kaldıracağız. Kendi bakanlığımda sınırlı alanda mülakat yapılacağı şekle getirmiştim. Türkiye yüzde 7 büyürse, 1,2-1,4 milyon arasında istihdam yaratıyor. Türkiye istihdam yaratan büyüme modeliyle işsizliği çözeceğiz. İşsizlik tek haneli rakamlara inecek. Şu anda yüzde 10 civarında.