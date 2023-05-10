1,3 milyon yolcuya hizmet verecek! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Büyük İstanbul Tüneli 2028'de hizmete açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin Türkiye Yüzyılı’nın simgelerinden biri olacağını vurgulayarak, "2028 yılında hizmete açılması planlanan Büyük İstanbul Tüneli ile günlük toplam 1,3 milyon yolcuya hizmet verilmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin ardından Büyük İstanbul Tüneli ile boğazın üçüncü defa geçileceğini, projeyle ulaştırmada çağ atlanacağını belirtti.
Projenin Türkiye Yüzyılı'nın simgelerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "İstanbul Ulaşım Ana Planı verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre; şu anda günlük 2 milyonu aşan Avrupa ve Asya yakası arasındaki geçişlerin, gelecekte günlük 3 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor. Artan trafik hareketliliğinin önümüzdeki yıllarda sorun oluşturmaması için her zaman olduğu gibi geleceği şimdiden planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Karaismailoğlu, bu kapsamda başta iki yaka arasında geçişler olmak üzere İstanbul'un batısından doğusuna hizmet edecek yüksek kapasiteli bir raylı sistem olacağına dikkati çekerek, proje hakkında şu bilgileri verdi:
"Kadıköy'den Bakırköy'e kadar uzanan Büyük İstanbul Tüneli, Söğütlüçeşme-İncirli Metrosu olarak planlandı. Büyük İstanbul Tüneli, toplam 28 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyondan oluşacak. 2028 yılında hizmete açıldığında toplam günlük 1,3 milyon yolcuya hizmet edecek olan metro projemiz, tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacak. Toplam seyahat süresi ise 42 dakika olacak. Metrobüs hattının işletildiği D-100 (E5) güzergahı toplu taşımacılığın ana aksını oluşturmaktadır. 6,5 milyon İstanbullunun yaşadığı bölgelere hizmet edecek olan güzergah 11 farklı raylı sistem hattı ile de entegre olacak. Böylelikle bu güzergahta hizmet veren metrobüs hattının konforlu kapasite değerlerinde çalışmaya devam etmesi de sağlanacak."
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