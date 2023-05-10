1,3 milyon yolcuya hizmet verecek! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Büyük İstanbul Tüneli 2028’de hizmete açılacak

"Kadıköy'den Bakırköy'e kadar uzanan Büyük İstanbul Tüneli, Söğütlüçeşme-İncirli Metrosu olarak planlandı. Büyük İstanbul Tüneli, toplam 28 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyondan oluşacak. 2028 yılında hizmete açıldığında toplam günlük 1,3 milyon yolcuya hizmet edecek olan metro projemiz, tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacak. Toplam seyahat süresi ise 42 dakika olacak. Metrobüs hattının işletildiği D-100 (E5) güzergahı toplu taşımacılığın ana aksını oluşturmaktadır. 6,5 milyon İstanbullunun yaşadığı bölgelere hizmet edecek olan güzergah 11 farklı raylı sistem hattı ile de entegre olacak. Böylelikle bu güzergahta hizmet veren metrobüs hattının konforlu kapasite değerlerinde çalışmaya devam etmesi de sağlanacak."

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