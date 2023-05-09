TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin’den muhalefetin iftiralarına cevap: 6.1 milyar doları su satarak kazanmadık









TPAO'nun yurt dışında da faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Bilgin, "Uluslararası projelerde de ortaklıklarımız var. Azerbaycan'da, Rusya'da, Irak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Libya'da projelerimiz var. Dünyanın her tarafında petrol ve doğalgaz arıyoruz. Malezya ile bir görüşme içerisindeyiz. Aynı şekilde Brezilya'yla bir görüşme içerisindeyiz. Şu anda Azerbaycan'dan, Irak'tan, Rusya'dan toplam üretimimiz 110 bin varil. Yani, bir Aybüke Yalçın. Yaklaşık 70 bin varil de içeride üretim yapıyoruz. Toplamda 180 bin ürün üretimimiz var. İçeride yaptığınız üretim, dışarıda yaptığınız üretime göre çok daha kârlı, çok daha avantajlı. Evet, yurt dışında da arıyoruz, üretiyoruz ama yurt içinde bulmayı ve üretmeyi daha çok seviyoruz" değerlendirmesinde bulundu.