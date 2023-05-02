İşte petrol bulunan Gabar'dan görüntüler! Terör değil artık petrol fışkırıyor
Başkan Erdoğan'ın "günlük 100 bin varil petrol" müjdesini verdiği Gabar'daki petrol kuyusundan görüntüler geldi. Terör örgütü PKK'dan temizlenerek Türkiye'nin enerjide ve ekonomide bağımsızlık hamlesinin meyvelerinden olan Gabar'daki kuyuyla birlikte Türkiye günlük 180 bin varil petrol üretim kapasitesine ulaştı.
Türkiye son 20 yıllık dönemde birçok alanda sayısız esere kavuştu. Bunların yanında teknolojide ve enerjide bağımsızlık adımları da en dikkat çeken adımlar oldu.
Bir yanda yerli ve milli savunma sanayisi diğer yenda ise yer altı zenginliklerinin kullanılmaya başlanması dünyada fark yarattı. Türkiye son dönemde Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri ile sevinirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha geldi.
En az Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi kadar heyecan yaratan petrol rezervi ile birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu.
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