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İşte petrol bulunan Gabar'dan görüntüler! Terör değil artık petrol fışkırıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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İşte petrol bulunan Gabar’dan görüntüler! Terör değil artık petrol fışkırıyor

Başkan Erdoğan'ın "günlük 100 bin varil petrol" müjdesini verdiği Gabar'daki petrol kuyusundan görüntüler geldi. Terör örgütü PKK'dan temizlenerek Türkiye'nin enerjide ve ekonomide bağımsızlık hamlesinin meyvelerinden olan Gabar'daki kuyuyla birlikte Türkiye günlük 180 bin varil petrol üretim kapasitesine ulaştı.

Türkiye son 20 yıllık dönemde birçok alanda sayısız esere kavuştu. Bunların yanında teknolojide ve enerjide bağımsızlık adımları da en dikkat çeken adımlar oldu.

Bir yanda yerli ve milli savunma sanayisi diğer yenda ise yer altı zenginliklerinin kullanılmaya başlanması dünyada fark yarattı. Türkiye son dönemde Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri ile sevinirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha geldi.

GABAR'DAN PETROL FIŞKIRIYOR
Seçime kısa bir süre kala Konya'da seçmeniyle buluşan Erdoğan terörde, temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

En az Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi kadar heyecan yaratan petrol rezervi ile birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu.

KEŞFİN YAPILDIĞI İHTİŞAMLI ZİRVE
Bu kaşifle birlikte Türkiye, günlük 180 bin varil üretime ulaşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Bu büyük müjdeden sonra rezervin bulunduğu Gabar'dan görüntüler yayınlandı.

Terörden temizlenen ve petrol fışkıran bölgenin ihtişamı göz doldurdu.

Gabar’da dev petrol keşfi! Ülke tarihine geçti...

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