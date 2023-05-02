İşte petrol bulunan Gabar’dan görüntüler! Terör değil artık petrol fışkırıyor

Türkiye son 20 yıllık dönemde birçok alanda sayısız esere kavuştu. Bunların yanında teknolojide ve enerjide bağımsızlık adımları da en dikkat çeken adımlar oldu.

Bir yanda yerli ve milli savunma sanayisi diğer yenda ise yer altı zenginliklerinin kullanılmaya başlanması dünyada fark yarattı. Türkiye son dönemde Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri ile sevinirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha geldi.