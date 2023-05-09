EYT’lilerin bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda! Bu yıl yüzde 82 zam yapıldı...

"KİMSENİN HAK KAYBI YOK"

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda (EYT) emeklilik sistemi ile ilgili yenilenme iddialarına ilişkin soru sorulan Bilgin, EYT'nin yaklaşık 20 yıllık bir sorun olduğunu ve bunu çözdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla alakalı kendisinden çalışma yapmasını istediğine dikkati çeken Bilgin, "O zaman yaş ortalaması düşüktü. Sistem bunu kaldıracak durumda değildi. Biz hazırlığı pandemi öncesinde yapmaya başladık. Yaş ortalaması 50 oldu, daha düşük olsaydı yapamazdık. Uygun zaman bu. Biraz daha beklenebilirdi ama bu haksızlık bir an önce giderilsin istedik. 50 yaş, dengeyi yürütebileceğimiz bir yaş. Yaklaşık 1 milyon civarında kişinin maaşları bağlandı, bağlanamayanlar hızla bağlanıyor, ikramiyelerini alacaklar. Bağlanmayanlar hem ikramiyelerini hem de birikmiş maaşlarını alacaklar. Kimsenin bir hak kaybı yok." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bilgin, emekli maaşlarına ise kademeli zam uyguladıklarını, 7 bin lira üzerinde olan maaşları 10 bine kadar belli bir oranda artıracaklarını bildirdi.