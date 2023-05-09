EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda! Bu yıl yüzde 82 zam yapıldı...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurmasının ardından ödemeler bugün hesaplara yatmaya başladı. İşte detaylar...
Emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.
NİSAN AYINDA ÖDEMELER YAPILMIŞTI
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde ödendi. SSK emeklileri 14 ile 16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini aldı.
Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara da 19 Nisan'da bayram ikramiyeleri yatırıldı.
EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ALIYOR
Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan EYT'liler de bayram ikramiyelerini alacak. Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyesi tutarları yüzde 82 zamla 2 bin lira oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında asgari ücret ve EYT'lilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"AŞAĞI YUKARI 500 DOLAR BAZINDA BİR ORAN OLACAK"
Bakan Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili ise tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirerek, "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.
"KİMSENİN HAK KAYBI YOK"
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda (EYT) emeklilik sistemi ile ilgili yenilenme iddialarına ilişkin soru sorulan Bilgin, EYT'nin yaklaşık 20 yıllık bir sorun olduğunu ve bunu çözdüklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla alakalı kendisinden çalışma yapmasını istediğine dikkati çeken Bilgin, "O zaman yaş ortalaması düşüktü. Sistem bunu kaldıracak durumda değildi. Biz hazırlığı pandemi öncesinde yapmaya başladık. Yaş ortalaması 50 oldu, daha düşük olsaydı yapamazdık. Uygun zaman bu. Biraz daha beklenebilirdi ama bu haksızlık bir an önce giderilsin istedik. 50 yaş, dengeyi yürütebileceğimiz bir yaş. Yaklaşık 1 milyon civarında kişinin maaşları bağlandı, bağlanamayanlar hızla bağlanıyor, ikramiyelerini alacaklar. Bağlanmayanlar hem ikramiyelerini hem de birikmiş maaşlarını alacaklar. Kimsenin bir hak kaybı yok." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Bilgin, emekli maaşlarına ise kademeli zam uyguladıklarını, 7 bin lira üzerinde olan maaşları 10 bine kadar belli bir oranda artıracaklarını bildirdi.
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