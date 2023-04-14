Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak?
"Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan, seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak?
"Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan'ın seçim beyannamesi ilanı sırasında da duyurduğu üzere Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak?
ERDOĞAN'DAN 'KALİTELİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA' SÖZÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim manifestosunda bugün itibariyle 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi. Erdoğan, seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.
SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.
ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?
Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.
Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.
KIDEM TAZMİNATI DA ARTACAK
Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.
İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.
KISA ÇALIŞMA, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DE YÜKSELECEK
Asgari ücret artışı, işverenden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.
Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.
Yeni dönemde gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine de ağırlık verilecek.
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