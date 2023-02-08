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Son dakika: Borsa İstanbul'dan flaş açıklama! Durdurulmasına karar verildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Son dakika: Borsa İstanbul’dan flaş açıklama! Durdurulmasına karar verildi

Son dakika haberleri.. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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