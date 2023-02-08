Son dakika: Borsa durduruldu mu, kapandı mı? Borsa İstanbul neden durdu? 8 ŞUBAT borsada son durum ne?
Son dakika: Borsa İstanbul durdu mu, neden kapandı? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Borsa İstanbul AŞ, borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. İşte detaylar...
"Borsa düştü mü, kapandı mı?" sorusu, binlerce yatırımcının gündeminde yer aldı. Borsa İstanbul (BİST) devre kesici uygulamasının belirli zamanlarda uygulanması dolayısıyla bugün Borsa İstanbul devre kesici uygulandı mı sorusu da merak edildi. BİST'ten devre kesici hakkında yanıt gecikmedi. 8 Şubat 2023 sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklama geldi. işte, Borsa İstanbul hakkında detaylar...
8 ŞUBAT 2023 BORSADA SON DURUM NE?
Borsa İstanbul'un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Borsada iki kez devre kesicinin uygulanması sonrasında işlemler durduruldu.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca devre kesici uygulandı.
BORSA DEVRE Mİ KESTİ?
İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.
Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.
İKİ YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ
BIST 100 endeksi dün yüzde 8,62 değer kaybederek günü 4.505,34 puandan tamamlamış ve 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirmişti.
Haftanın ilk iki gününde yüzde 9,8 düşen BIST 100 endeksinde, bu sabahki yüzde 7'lik düşüşle birlikte 3 Şubat Cuma günkü kapanışa göre kayıp yüzde 16,3'e ulaştı.
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