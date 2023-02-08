Son dakika: Borsa durduruldu mu, kapandı mı? Borsa İstanbul neden durdu? 8 ŞUBAT borsada son durum ne?

"Borsa düştü mü, kapandı mı?" sorusu, binlerce yatırımcının gündeminde yer aldı. Borsa İstanbul (BİST) devre kesici uygulamasının belirli zamanlarda uygulanması dolayısıyla bugün Borsa İstanbul devre kesici uygulandı mı sorusu da merak edildi. BİST'ten devre kesici hakkında yanıt gecikmedi. 8 Şubat 2023 sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklama geldi. işte, Borsa İstanbul hakkında detaylar...