EYT’de zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın! Ödeme süresini kaçıranın başvurusu yanar

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak için binlerce vatandaş 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere doğum, askerlik, diğer hizmet borçlanmaları için başvurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu haftadan itibaren başvurulara yanıt vermeye başladı. Başvurunun yanmaması ve zamlı ödeme yapmak zorunda kalmamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelecek tebligatın takip edilerek, bir ay içinde ödeme yapılması gerekiyor.