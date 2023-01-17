Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım sürüyor! Yasadaki detaylar EYT kapısını aralıyor | Bu tuzağa sakın düşmeyin

Primi yatırılmayanlar için 3 başlıkta dava yolu açık bulunuyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'a kadar bir girişi olup ancak primi yatırılmayanlar için dava kapısı açık bulunuyor.

İşe giriş tarihi, "çırak, stajyer" olunmadığı halde bu statü ile gösterildiyse ya da Eylül 1999'dan önce işe başlanmasına karşın 2000'den sonra sigorta girişi yapıldıysa zaman aşımı süresi işlemez, dava açılabilir.