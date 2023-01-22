Kar yağmayınca tatilde oteller doldu





YÜZDE 90'I AŞTI

Kayak bölgelerinde ise suni karlama yapan pistler öne çıktı. Bu kapsamda Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken ve Bolu Kartalkaya pistlerini kayakçılara açtı. İstanbul ve Ankara'da yakın lokasyonları tercih edenlerin gözdesi ise yine Sapanca, Abant, Ağva, Şile oldu.

Sömestir dönemi için termallerde doluluğun yüzde 90'ları aştığını belirten turizmciler, kayak otellerinde bu oranın yüzde 75'lerde kaldığını söyledi. Antalya'daki açık otellerin doluluğuna ise sömestrenin katkısı yüzde 10 oldu.