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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

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Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den EYT açıklaması

Son dakika haberleri... Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mart ayında EYT'nin neticeleneceğini söyledi. Bakan Bilgin, "Top bizden çıktı, Meclis'in iradesinde." dedi.

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