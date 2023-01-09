THY'nin Tel Aviv ve Londra uçuşları için güvenlik hizmeti!
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri, Türkiye'nin dünya çapındaki önemli markalarından Türk Hava Yolları'na uçak güvenlik hizmeti vermeye başladığını duyurdu. THY'nin Tel Aviv ve Londra uçuşlarına özel güvenlik hizmeti sunulacak.
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri, Türk Hava Yolları'na uçak güvenlik hizmeti vermeye başladı. İmzalanan anlaşma kapsamında şirket, havayolunun Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşen Tel Aviv ve Londra uçuşlarının güvenliğini sağlayacak.
TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Güvenlik, 2023 itibariyle Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşen Tel Aviv ve Londra uçuşlarına uçak özel güvenlik hizmeti sunmaya başladı.
Türk Hava Yolları ile daha önce kargo, K9 birimi ve güvenlik eğitimi konularında iş birlikleri gerçekleştiren şirket iki rotada haftada toplam yirmi sekiz uçuşun güvenliğini sağlayacak. Uçak özel güvenlik operasyonu doküman kontrolü, yolcu mülakatı, güvenlik taraması gibi hizmetleri içeriyor.
"UÇAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLIYORUZ"
TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, "Biz, uzmanlığı havacılık güvenliği olan bir şirketiz. Yaklaşık yirmi beş yıldır Türkiye'nin en önemli havalimanlarında hizmet veriyoruz. Son 10 yıldır sektörde artan ve değişen güvenlik ihtiyaçları neticesinde saygın havayolu şirketleriyle anlaşmalar yaparak uçak özel güvenlik hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi, uzman kadromuzla birlikte bu alanda daha da fazla kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu alanda çalıştığımız firma ve uçuş sayısını artırarak operasyon ağımızı genişletmek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL'ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?
- AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...
- Emekliye ek zam 2023 olacak mı, var mı? Emekliye yüzde 15 ilave ara zam yapılacak mı?
- Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...
- Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? MEB takvimi...
- GENEL AF SON DURUM: 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!
- Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? ZAMLI 2023 dul yetim maaşı kaç lira oldu?
- 7. Yargı Paketi'nde neler var, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?
- AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- 0.69 faizli konut kredisi hangi evlerde geçerli? 0.69 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?
- 2023 Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 9 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?
- ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?