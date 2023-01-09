THY’nin Tel Aviv ve Londra uçuşları için güvenlik hizmeti!

"UÇAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLIYORUZ"

TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, "Biz, uzmanlığı havacılık güvenliği olan bir şirketiz. Yaklaşık yirmi beş yıldır Türkiye'nin en önemli havalimanlarında hizmet veriyoruz. Son 10 yıldır sektörde artan ve değişen güvenlik ihtiyaçları neticesinde saygın havayolu şirketleriyle anlaşmalar yaparak uçak özel güvenlik hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi, uzman kadromuzla birlikte bu alanda daha da fazla kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu alanda çalıştığımız firma ve uçuş sayısını artırarak operasyon ağımızı genişletmek" dedi.