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THY'nin 393'üncü uçağı filoya katıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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THY’nin 393’üncü uçağı filoya katıldı

Türk Hava Yolları (THY) filosuna 393'üncü uçağı kattı. Charleston Havalimanı'ndan yola çıkan yeni THY uçağının akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

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