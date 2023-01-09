EYT staj sonrası başlangıç sayılacak mı son dakika? EYT'de staj sigortası son gelişme var mı?
EYT staj sonrası başlangıç sayılacak mı son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi son detayları Başkan Erdoğan duyurmuştu. Düzenlemede yaş şartı aranmazken, yıl ve prim günü maddeleri aranacak. Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, EYT staj sonrası başlangıç sayılacak mı son dakika? EYT'de staj sigortası son gelişme var mı?
EYT staj sonrası başlangıç sayılacak mı son dakika? EYT'de staj sigortası son gelişme var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 1999 öncesi çıraklık ve stajyerlik yapanların ise şimdilik kapsam dışı kaldığı görülüyor. Peki, EYT staj sonrası başlangıç sayılacak mı son dakika? EYT'de staj sigortası son gelişme var mı?
EYT'DE STAJ SAYILIYOR MU?
Staj olarak sigorta başlangıcı olanların, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamına alınıp alınmayacağı, EYT'lilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Bakan Bilgin EYT konusunda staj süresinini sayılıp sayılmayacağına dair şunları söyledi; 'Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.' dedi.
MESLEK LİSESİ STAJI SÜRESİ SİGORTA BAŞLANGICI SAYILIR MI?
Ortaöğretim ve yükseköğretim dönemlerinde yapılan stajlarda emekliliğe esas olan uzun vadeli primler ödenmediği, sadece kısa vadeli sigorta primi ödendiği için sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemektedir. Ancak doğum borçlanmalarında başlangıç olarak kabul edilmektedir.
EYT YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilik sigortası girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan kişiler EYT kapsamında yer alacak.
Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. EYT düzenlemesiyle 5000 prim günüyle, kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresiyle emekliliğe hak kazanacak. Emeklilik için hiçbir şekilde yaş sınırı söz konusu olmayacak. Prim günü ya da sigortalılık süresi eksik olan çalışanlar, bu eksikliklerini tamamladıktan sonra emekli olmak için başvurabilecek. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.
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