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THY ve Moğolistan Hava Yolları kod paylaşımı anlaşması imzaladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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THY ve Moğolistan Hava Yolları kod paylaşımı anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) ile Moğolistan Hava Yolları (MIAT Mongolian Airlines) imzaladıkları anlaşmayla yolculara daha fazla seçenek ve bağlantı olanağı sağlayacak.

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