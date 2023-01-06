THY 2022'de 71,8 milyon yolcu taşıdı! Sadece Aralık ayında 5,5 milyon kişi! THY 2022'nin tüm verilerini paylaştı
THY, Aralık 2022 dönemine ait hava trafiği rakamlarını paylaşırken 2022'nin aralık ayında 5.5 milyon yolcu taşındığı belirtildi. Söz konusu ayda THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 81.6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 81.3 olarak gerçekleşti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise yıllık verileri değerlendirirken "2022 yılını başarıyla bitirdik. 71.8 Milyon yolcumuz oldu. 1.7 Milyon ton kargo taşıdık. 394 uçak ile yılı bitirdik. 2023 yılında daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.
Türk Hava Yolları (THY), arz edilen kapasitesini 2019 yılının yüzde 7 üzerine çıkardığı aralık ayında toplam 5,5 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 81,6 doluluk oranına ulaştı.
ARALIK AYINDA 5,5 MİLYON KİŞİ
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, aralık ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı.
Aralık 2022 trafik sonuçları değerlendirmesine göre, toplam 5,5 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları'nın dış hat doluluk oranı yüzde 81,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 81,3 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo ve Posta hacmi Aralık 2019 döneminde 138,4 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde 137,5 bin ton olarak kaydedildi.
BİR YILDA 71,8 MİLYON YOLCU
Ocak-Aralık 2022 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise taşınan yolcu sayısı 71,8 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-aralık döneminde yüzde 80,6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,1 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 85,8 olarak gerçekleşti.
UÇAK SAYISI 394'E ÇIKTI
Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) ocak-aralık döneminde 2019 yılında 187,7 milyar iken, 2022 yılında 201,7 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-aralık döneminde toplam Taşınan Kargo ve Posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 394 oldu.
"DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"
Sonuçları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2022 yılını başarıyla bitirdik. 71.8 Milyon yolcumuz oldu. 1.7 Milyon Ton kargo taşıdık. 394 uçak ile yılı bitirdik. 2023 yılında daha büyük başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.
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