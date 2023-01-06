THY 2022’de 71,8 milyon yolcu taşıdı! Sadece Aralık ayında 5,5 milyon kişi! THY 2022’nin tüm verilerini paylaştı

UÇAK SAYISI 394'E ÇIKTI

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) ocak-aralık döneminde 2019 yılında 187,7 milyar iken, 2022 yılında 201,7 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-aralık döneminde toplam Taşınan Kargo ve Posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 394 oldu.

"DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Sonuçları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2022 yılını başarıyla bitirdik. 71.8 Milyon yolcumuz oldu. 1.7 Milyon Ton kargo taşıdık. 394 uçak ile yılı bitirdik. 2023 yılında daha büyük başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.