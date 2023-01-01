Son dakika: THY’nin Şampiyonlar Ligi uçağı gökyüzünde

BOLAT: UÇAĞIMIZ, SPORA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN NİŞANESİ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Resmi sponsorlarından olduğumuz UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023 yılındaki finaline İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında gerçekleşecek bu etkinliğin önemli bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin temasına sahip olan uçağımız spora verdiğimiz önemin bir nişanesidir. Gökyüzüyle buluşturduğumuz yeni tasarımlı uçağımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.