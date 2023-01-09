Emekliye ek zam 2023 olacak mı, var mı? Emekliye yüzde 15 ilave ara zam yapılacak mı?
Emekliye ek zam 2023 olacak mı, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zam oranı şekillendi. Başkan Erdoğan, maaşlara uygulanacak zam oranının yüzde 30 olacağını açıkladı. Peki, emekliye ek zam 2023 olacak mı, var mı? Emekliye yüzde 15 ilave ara zam yapılacak mı?
Emekliye ek zam 2023 olacak mı, var mı? Emekliye yüzde 15 ilave ara zam yapılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaş zammı için oranlar netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara yüzde 30 zam uygulanacağını açıkladı. Peki, emekliye ek zam 2023 olacak mı, var mı? Emekliye yüzde 15 ilave ara zam yapılacak mı?
EMEKLİYE EK ZAM 2023 OLACAK MI, VAR MI?
"En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, bunların yılın ilk altı ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı.
Yeni emekli ve memur maaşlarının çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi, yıl içerisinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, temmuz ayındaki düzenlemede, bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Yenileriyle tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürülebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
EMEKLİYE YÜZDE 15 İLAVE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Emekli maaşlarına yüzde 15 ilave ara zam olacağı iddialarına yönelik açıklama bulunmamaktadır. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.
SGK emeklisi 17-26 Ocak'ta, Bağkur emeklisi de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını alması bekleniyor.
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
Yüzde 30 zam üzerinden yeni maaşlar hesaplanmaya başlanmışken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir iddia geldi.
İslam Memiş'in paylaşımında, "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadeleri yer aldı.
Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları gelecek aydan itibaren 3600 ek gösterge üzerinden ödenecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye çıkacak.
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