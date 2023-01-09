Emekliye ek zam 2023 olacak mı, var mı? Emekliye yüzde 15 ilave ara zam yapılacak mı?

Yeni emekli ve memur maaşlarının çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi, yıl içerisinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, temmuz ayındaki düzenlemede, bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Yenileriyle tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürülebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.