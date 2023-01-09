09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri "Tarım Cebimde" uygulaması çiftçileri memnun etti: Zamandan ve yakıttan tasarruf

"Tarım Cebimde" uygulaması çiftçileri memnun etti: Zamandan ve yakıttan tasarruf

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
Tarım Cebimde uygulaması çiftçileri memnun etti: Zamandan ve yakıttan tasarruf

Üreticilere işlemlerini sanal ortamda yapma imkanı sağlayan "Tarım Cebimde" mobil uygulaması, pek çok avantajıyla üreticileri memnun etti. Çiftçiler, "Zamandan ve yakıttan tasarruf ediliyor" yorumunu yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA