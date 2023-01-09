Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan ABD’de Togg mesajı! Togg bir vizyon ortaya koyuyor

"GLOBAL MARKA HALİNE GELMEYE ÇALIŞIYOR"

Togg'un bir başarı hikayesi olmak istediğini kaydeden Varank, "Sadece Türkiye açısından değil, global bir marka haline gelmeye çalışıyor. Bunun gibi etkinlikler de bu vizyon açısından önemli. Fuarın en güzel stantlarından bir tanesi burada. Kullanıcı deneyimi için insanlar dakikalarca sırada bekliyor. Bu da doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu fuara daha çok katılımla boy göstermek istiyoruz. 'Dünyanın vitrini' diyebileceğimiz bu etkinlikte daha fazla Türk firmasıyla yer almak istiyoruz. Bunun için de bakanlık olarak farklı desteklerimiz var. Bunları önümüzdeki yıllarda arttıracağız. 'Bir otomobilden fazlası' diye yola çıktığımız Togg'un fuarda bu seneki konsepti, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösteriyor. Togg'un yeni çıkacak uygulaması sayesinde vatandaşların otomobile dair merak ettikleri bütün sorunların cevaplarını bulabilecekler. Togg'un kullanıcılara yönelik uygulamasının hayata geçmesiyle aslında otomobille birlikte kullanıcıların ayrılmaz bir parçası olacak. Vatandaşlarımız araca nasıl erişecekler, nasıl satın alabileceklerini, ulaşabilecekler" dedi.