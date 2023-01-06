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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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