Son dakika: Tarımda dijital devrim! Bakan Kirişçi detaylarını açıkladı

TOPLAM BAŞVURU 2 MİLYON 169 BİN 902'YE ULAŞTI

Malumlarınız olduğu üzere haftasonuna denk geldiği için son işlem günü bugün de devam etmektedir. Bu başvuruların 517 bin 640'ı e-Devlet üzerinden 1 milyon 662'si ise fiziksel başvuru şeklinde gerçekleşmiştir.

Böylece toplam başvuru 2 milyon 169 bin 902'ye ulaşmış. Kayıtlı olması gereken çiftçi sayısının 2 milyon 176 bin 551 olduğu dikkate alındığında an itibarıyla 6 bin 649 çiftçimiz henüz kayıt yaptırmamıştır.

Getirmiş olduğumuz her iki yeniliğinde başarısız olması için, bunun altını çizerek söylüyorum. Tempo tutanların hamd olsun bütün umutları boşa çıkmıştır.