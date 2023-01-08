Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarım ihracatını 36 milyar dolara çıkaracağız
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2002 yılında tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Sadece tarım değil, tekstilinden sanayisine ve bütün üretmiş olduğumuz her şey toplam 36 milyar dolardı. Şimdi yaklaşık 254 milyar doları buldu. Tarım ürünleri ihracatı da 30 milyar doları bulmuş oldu. Allah izin verirse gelecek yıl bunu 36 milyar dolara çıkarmış olacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Tarım Orman ve Gençlik Konseyi Tanıtım Toplantısı'na katıldı, genç çiftçilerle bir araya geldi. Bakan Kirişci, genç nüfusunun üretime etkisine ilişkin, "Gençlik önemli, inovatif düşünceyi sağladığı için önemli. 'Genç' dediğiniz şey inovatif düşünmeyi de beraberinde getiren bir nesil. Ortanca yaş dediğimiz bir yaş var, 31,7'den 5 yılda 33,1'e yükseldi yani şu anda nüfusumuzun yüzde 50'si 33,1'in altında. 5 yıl önce ise bu 31,7 idi. Gençlik önemli, nüfus önemli, nüfusun dinamizmi önemli. Nüfusunun dinamizmini sağlayacak olan da doğurganlıktır. Çocuk sayısıyla alakalı. Bunu kaybeden ülkelerin ne hale geldiklerini, hepsini gördük. Biz Avrupa'da bu manada 1'inci sırada olan ülkeyiz. Nüfus aynı zamanda nüfuz demektir. Dünyadaki gücünüzle orantılıdır" diye konuştu.
'GENÇLİK DİNAMİZMİNİN SEKTÖRE KATACAĞI ÇOK ŞEY VAR'
Bakan Kirişci gençliğin sektördeki önemini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün tarım sektöründe, ormancılıkta bulunanların yaş ortalaması 54'ün altında değil. 54'ün üzerindeki insanlardan, buradan inovatif bir şey çıkmaz. Bunlar belki söylenenleri yapmakta bile güçlük çeker, çok doğaldır. Ama genç olmanın, o körpe simalara sahip olmak, o dinamizmin bizim sektörümüze, tarıma, ormana katacağı çok şey vardır. Biz artık Anadolu tabiriyle unumuzu eledik, eleğimizi duvara astık. Birlikte değerlendireceğiz birlikte ortak bir yol haritası bulacağız. Gelecek adına hep birlikte bu çalışmaları mutlak surette yapacağız. Birtakım hedeflerimizin olması lazım. Dijitalleşme bu ülke üreticilerinin hakkı değil mi, dijitalleşmeden yararlanmak? Bu dijitalleşme sayesinde zamanı, emeği ekonomiyi korumak ve geliştirmek hakkı değil mi? Elbette ki hakkıdır."
'ÇİFTÇİLİKLE İLGİLİ ALGI DEĞİŞECEK'
Türkiye'nin ormanlarını, topraklarını, suyunu koruyup daha nitelikli, daha verimli bir üretim yaparak dünyada söz sahibi olacağını söyleyen Kirişci, "Çiftçilikle ilgili algı değişecek. Bir camiayı o camianın mensupları bir yere taşır. 'Hiçbir iş yapamadık bari çiftçi olayım' demek tarıma haksızlıktır. Zorda kalınca yapılacak bir iş değildir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Güçlü ekonominin temelinde tarımda da güçlü olmak yatıyor" dedi.
'SU MİKTARIMIZI YÜZDE 38 ARTIRDIK'
Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle avantajlarına değinen Kirişci, "Orman varlıklarımızı bir nefes alma adına akciğerlerimiz olarak görüp bunları korumak, geliştirmek, güçlendirmek ve tahkim etmek; bununla beraber orman köylüsünü ormanla barışık hale getirmek, tarım sektöründe verimliliği, kaliteyi, rekabeti sağlamak ve böylelikle hem kendimiz için hem de üretimimize ihtiyaç duyan ülkeler için bunu gerçekleştirmemiz lazım. Rabbim bu coğrafyaya bahşedeceğini bahşetmiş. Çünkü bu coğrafya dünyada 12 bin türün olduğu coğrafya. Bunun 3'te 1'i 'endemik' dediğimiz kendimize ait olan çeşitlerimiz ve böyle bir zenginliğimiz var. Su zengini değiliz; ama su fakiri de değiliz. Fakat hükümet olarak, 133 milyar metreküp olan depolarımızdaki su miktarımızı 183 milyar metreküpe çıkardık. Yüzde 38 artış sağladık. Türkiye genelinde de 139 bin 500 hektarlık alan yok oldu ama; 1,5 yılı biraz aşan bir zamanda Antalyalı kardeşlerimiz mutlaka orayı görmüştür, görmeyenlerin de görmesini isterim. Son derece yaşanabilir, birbirinden nezih, kendi kadim kültürümüze uygun, hayvan barınaklı ve hayvan barınaksız evlerimiz yapıldı ve vatandaşlarımıza teslim edildi" diye konuştu.
'TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINI ARTTIRACAĞIZ'
Bakan Kirişci, 20 yıl önce tarım ürünleri ve gıda ihracatının 3,8 milyar dolar olduğunu belirterek, "2022 yılını 30 milyar dolarla kapatmış olacağız. Türk lirası bazında konuşmuyorum, dolar bazında konuşuyorum. 2002 yılında tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Sadece tarım değil, tekstilinden sanayisine ve bütün üretmiş olduğumuz her şey toplam 36 milyar dolardı. Şimdi yaklaşık 254 milyar doları buldu. Tarım ürünleri ihracatı da 30 milyar doları bulmuş oldu. Allah izin verirse gelecek yıl bunu 36 milyar dolara çıkarmış olacağız" dedi.
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