Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarım ihracatını 36 milyar dolara çıkaracağız

'SU MİKTARIMIZI YÜZDE 38 ARTIRDIK'

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle avantajlarına değinen Kirişci, "Orman varlıklarımızı bir nefes alma adına akciğerlerimiz olarak görüp bunları korumak, geliştirmek, güçlendirmek ve tahkim etmek; bununla beraber orman köylüsünü ormanla barışık hale getirmek, tarım sektöründe verimliliği, kaliteyi, rekabeti sağlamak ve böylelikle hem kendimiz için hem de üretimimize ihtiyaç duyan ülkeler için bunu gerçekleştirmemiz lazım. Rabbim bu coğrafyaya bahşedeceğini bahşetmiş. Çünkü bu coğrafya dünyada 12 bin türün olduğu coğrafya. Bunun 3'te 1'i 'endemik' dediğimiz kendimize ait olan çeşitlerimiz ve böyle bir zenginliğimiz var. Su zengini değiliz; ama su fakiri de değiliz. Fakat hükümet olarak, 133 milyar metreküp olan depolarımızdaki su miktarımızı 183 milyar metreküpe çıkardık. Yüzde 38 artış sağladık. Türkiye genelinde de 139 bin 500 hektarlık alan yok oldu ama; 1,5 yılı biraz aşan bir zamanda Antalyalı kardeşlerimiz mutlaka orayı görmüştür, görmeyenlerin de görmesini isterim. Son derece yaşanabilir, birbirinden nezih, kendi kadim kültürümüze uygun, hayvan barınaklı ve hayvan barınaksız evlerimiz yapıldı ve vatandaşlarımıza teslim edildi" diye konuştu.