SSK - Bağkur emeklilik şartları neler? EYT ile emeklilik hesabı nasıl, nereden yapılır? Yeni maaş hesabı...

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK EYT KAPSAMINDA MI?

3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik yanı yaştan emeklilik fırsatı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik şartlarında 3600 günden kısmi emeklilik uygulanıyordu. 1999 düzenlemesi öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli oluyordu.

Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak EYT yasası yaş şartını değiştirebilir.