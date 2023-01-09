SSK - Bağkur emeklilik şartları neler? EYT ile emeklilik hesabı nasıl, nereden yapılır? Yeni maaş hesabı...
SSK - Bağkur emeklilik şartları neler? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin onaylanmasının ardından gözler emeklilik için aranacak şartlara çevrilmişti. Hal böyle olunca milyonlarca EYT'li emeklilik hesapları yapmaya başladı. Peki, SSK - Bağkur emeklilik şartları neler? EYT ile emeklilik hesabı nasıl, nereden yapılır? Yeni maaş hesabı...
SSK - Bağkur emeklilik şartları neler? EYT ile emeklilik hesabı nasıl, nereden yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, EYT düzenlemesi için detayları son dakika olarak açıkladı. Yaş şartı aranmazken, prim ve yıl şartı beklenecek. Peki, SSK - Bağkur emeklilik şartları neler? EYT ile emeklilik hesabı nasıl, nereden yapılır? Yeni maaş hesabı...
EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.
Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.
İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...
SSK için şartlar şöyle:
5.000 gün primi tamamlamak,
Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak
Bağkur için şartlar şöyle:
Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi
Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.
Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.
EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili Meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyordu.
Son dakika haberine göre bu hafta sözleşmeliye kadro TBMM gündeminde olacak. Sonraki hafta EYT yasası masaya gelecek
EYT YASASI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Yaş sınırı uygulanmayacak.
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak.
Kıdem tazminatı için işverene kredi desteği sağlanacak.
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenlere özel düzenleme hazırlanacak.
2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK EYT KAPSAMINDA MI?
3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik yanı yaştan emeklilik fırsatı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik şartlarında 3600 günden kısmi emeklilik uygulanıyordu. 1999 düzenlemesi öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli oluyordu.
Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak EYT yasası yaş şartını değiştirebilir.
Şartlar 1999 öncesinde döndüğü takdirde yasayla birlikte 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek.
Detaylı açıklamanın yasanın Meclis ve Resmi Gazete adımlarının tamamlaması ardından gelmesi bekleniyor.
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