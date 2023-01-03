Türkiye’nin savunma sanayisi dışa bağımlı durumdan rekor kırar hale geldi! İhracatta tarihi artış

2021 yılında kilogram başına 48,4 dolar olan ihracat değerinin 2022 yılında 55,9 dolara yükseldiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"İlerleyen süreçte bu artışın doğrusal olmaktan ziyade üssel (exponential) bir artış göstermesi beklenmektedir. Çünkü Türkiye savunma sanayisinde çok çeşitli yerli ve milli ürün yelpazesine sahip, bunun yanı sıra çok miktarda platform üretip ihraç edebilen bir ülke haline gelmiştir. İhraç ettiği ürünlerin aynı zamanda oyun değiştiren teknolojileri içeren, gerçek muharebe koşullarının geri beslemeleriyle güncellenip geliştirilen, başarısı kanıtlanmış sistemler olması nedeniyle uluslararası arenada her geçen gün daha fazla ülkenin yakın ilgisini üzerine toplamaktadır. Halihazırda montaj ve test süreçleri devam eden çok önemli stratejik platformların da bu süreçleri tamamlaması, onların da muharebe sahasının bir oyuncusu haline gelmesini müteakip ihracatımızın önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı bir şekilde artış göstermesi beklenmektedir. Özellikle insansız sistemlere ilişkin ülkemizin dikkati çeken üstünlüğü ve muharebe konseptlerinin bu yönde değişiyor olması savunma sanayimizin vizyon güncelliğini yakaladığını, hatta bazı konularda dünya vizyonunu şekillendirdiğini göstermektedir."