Türkiye'den Bulgaristan'a doğal gaz satışı! Anlaşma imzalandı
Son dakika haberine göre Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan'a doğal gaz satışıyla ilgili açıklama yaptı.
Dönmez, Bulgaristan'a, yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküplük doğal gaz transferi yapılacağını söyledi.
Doğal gaz anlaşmasının süresi 13 yıl olacak.
Dönmez, "Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak" dedi.
Bu satışın Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisi olarak görülüyor.
BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU
Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma yarın imzalanacak" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Dönmez'in açıklamarından satır başları;
Pandemi sonrası enerjiye ciddi talep artışı oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ve karşılıklı ambargolar ile kriz yönetilemez hale geldi.
"HEM MİLLETİMİZ HEM DEVLETİMİZ KAZANACAK"
Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.
YÜZDE 75'İNİ DEVLETİMİZ KARŞILIYOR
Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz.
Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz. Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık. Karadeniz'de yeni keşifler olacak.
GABAR'DA PETROL KEŞFİ
Son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar.
Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak. BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapılacak"
"ZAMSIZ BİR KIŞ MÜMKÜN"
Bu kış enerji fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz.
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