03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'den Bulgaristan'a doğal gaz satışı! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den Bulgaristan'a doğal gaz satışı! Anlaşma imzalandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
Türkiye’den Bulgaristan’a doğal gaz satışı! Anlaşma imzalandı

Son dakika haberine göre Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan'a doğal gaz satışıyla ilgili açıklama yaptı.

Dönmez, Bulgaristan'a, yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküplük doğal gaz transferi yapılacağını söyledi.

Doğal gaz anlaşmasının süresi 13 yıl olacak.

Dönmez, "Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Bu satışın Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisi olarak görülüyor.

BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU

Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma yarın imzalanacak" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamarından satır başları;

Pandemi sonrası enerjiye ciddi talep artışı oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ve karşılıklı ambargolar ile kriz yönetilemez hale geldi.

"HEM MİLLETİMİZ HEM DEVLETİMİZ KAZANACAK"

Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.

YÜZDE 75'İNİ DEVLETİMİZ KARŞILIYOR

Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz.

Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz. Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık. Karadeniz'de yeni keşifler olacak.

GABAR'DA PETROL KEŞFİ

Son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar.

Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak. BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapılacak"

"ZAMSIZ BİR KIŞ MÜMKÜN"

Bu kış enerji fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA