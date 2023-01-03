Türkiye’den Bulgaristan’a doğal gaz satışı! Anlaşma imzalandı

GABAR'DA PETROL KEŞFİ

Son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar.



Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak. BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapılacak"

"ZAMSIZ BİR KIŞ MÜMKÜN"

Bu kış enerji fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz.