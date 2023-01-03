Antalya turizmine 2022 dopingi! Yüzde 48 artış

2022'nin çok güzel geçtiğini belirten Vali Ersin Yazıcı, 2022 yılında Antalya'ya sadece hava yoluyla gelen turist sayısının, 2021 yılına göre yüzde 48 artışla, 13 milyon 432 bin 593 olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, 2022 yılının, 2020 ve 2021'in toplam turist sayısını geride bıraktığını, 15 milyon 644 bin 108 ziyaretçinin ağırlandığı 'rekorlar yılı' 2019'dan sonra hava yoluyla gelen turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi ikinci yılının yaşandığını dile getirdi. Yazıcı, Antalya'ya 2020'de 3 milyon 435 bin, 2021'de ise 9 milyon 90 bin turist geldiğini kaydetti.

Vali Yazıcı, "2020 ve 2021'de Covid ortamında biz yine misafir ağırlamıştık. Güvenli Turizm Sertifikası ile sunduğumuz turizm hizmetinin karşılığı bu yıl alındı" dedi. Vali Yazıcı, aralık ayında ise hava yoluyla 2021'e göre yüzde 52 artışla 294 bin 495 turistin geldiğini kaydetti. Yazıcı, 2022 Aralık ayında, 227 bin 701 ziyaretçinin geldiği 2019'un aralık ayının geçilerek, yeni bir rekor kırıldığını söyledi.