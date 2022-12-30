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İstanbul'a kasım ayında gelen yabancı turist sayısı yüzde 35 arttı! Ruslar ilk sırada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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İstanbul’a kasım ayında gelen yabancı turist sayısı yüzde 35 arttı! Ruslar ilk sırada

İstanbul'a kasım ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 1 milyon 341 bin 948 kişi oldu. Kasımda 194 ülkeden turistin geldiği İstanbul'u 1 milyon 341 bin 948 yabancı ziyaret etti - İstanbul'u bu ayda ziyaret edenlerin yüzde 11,87'sini Ruslar, yüzde 6,20'sini Almanlar, yüzde 5,94'ünü İranlılar, yüzde 4,59'unu ise Suudi Arabistanlılar oluşturdu.

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