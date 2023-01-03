Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar?

Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşları netleşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alan personel ise maaşlarında yaşanacak değişimi merak ediyor. Peki, Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?