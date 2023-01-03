Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar?
Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zamları netleşecek. Peki, Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşları netleşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alan personel ise maaşlarında yaşanacak değişimi merak ediyor. Peki, Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
UZMAN ÇAVUŞ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?
Uzman çavuşların maaşları, memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre belirleniyor. Memura yapılacak maaş artışı, 2023'ün ilk 6 ayı için olan kısım ocak ayı itibariyle ortaya çıkacak. Memura yapılacak Toplu Sözleşme zammı yüzde 8 olarak belirlenmişti.
2023 ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla memura verilecek enflasyon farkı da ortaya çıkacak.
Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte memurun zammı belli oloacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde enflasyon yüzde 13,5'u geçti. Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına şimdiden hak kazandı. Uzman çavuş maaşlarına da buna göre zam yapılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev yapan uzman çavuşlar hem doğu hem de batı görevlerinde farklı maaş alma durumu olan personeller arasında yer aldığından aldıkları görev tazminatları da değişiklik gösteriyor.
UZMAN ÇAVUŞLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Uzman çavuşların maaşları görev yeri, kıdem, derece, rütbe, meslekte geçirilen sürüye göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak uzman çavuşun maaşı 13 bin TL'den başlıyor.
EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK UZMAN ÇAVUŞ MAAŞI NE KADAR?
Kara, deniz, hava ve Jandarma uzman çavuşlar 13 bin TL ile 20 bin TL maaş alıyor. Doğu görevinde bulunanlar ise 17 bin ile 23 bin TL arasında maaş alıyor.
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