Araştırma Görevlisi maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2022 Aralık ayı enflasyon verisi saat 10.00'da açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Memur maaşlarına yapılacak artışta etkili olacak enflasyon verisi sonrası en çok merak edilenler arasında Araştırma Görevlisi maaşları yer aldı. Peki, Araştırma Görevlisi yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Araştırma Görevlisi 7/1 maaşı kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonu saat 10.00'da açıklanacak. Çıkacak orana göre memurlara yapılacak zam oranı da belli olacak. Araştırma Görevlisi maaşına yapılacak zam oranı belli olduğunda yeni maaş hesaplaması bu sayfada olacak.

Araştırma görevlisi 7/1 maaşı:

2022 Temmuz: 15.311,00

2023 Ocak: **********