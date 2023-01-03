Araştırma Görevlisi yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Araştırma Görevlisi 7/1 maaşı kaç TL oldu?
Araştırma Görevlisi 7/1 yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Aralık ayı enflasyon verisi saat 10.00'da açıklanacak. Bu gelişmelerin ardından Araştırma Görevlisi maaşlarında ne kadar artış olacağı merak edilmeye başlandı. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış altı aylık enflasyona göre belirleniyor. Şimdi ise gözler yeni araştırma görevlisi maaşlarına çevrildi. Peki, Araştırma Görevlisi yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Araştırma Görevlisi 7/1 maaşı kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...
Araştırma Görevlisi maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2022 Aralık ayı enflasyon verisi saat 10.00'da açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Memur maaşlarına yapılacak artışta etkili olacak enflasyon verisi sonrası en çok merak edilenler arasında Araştırma Görevlisi maaşları yer aldı. Peki, Araştırma Görevlisi yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Araştırma Görevlisi 7/1 maaşı kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aralık ayı enflasyonu saat 10.00'da açıklanacak. Çıkacak orana göre memurlara yapılacak zam oranı da belli olacak. Araştırma Görevlisi maaşına yapılacak zam oranı belli olduğunda yeni maaş hesaplaması bu sayfada olacak.
Araştırma görevlisi 7/1 maaşı:
2022 Temmuz: 15.311,00
2023 Ocak: **********
MEMUR VE EMEKLİ REFAH PAYI DA ALACAK
Memur, emekli, sözleşmelinin gözü bugün açıklanacak 6 aylık enflasyona çevrildi. Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı zam alacak olan kamu çalışanları, TÜFE maaş zammını geçmesi durumunda enflasyon farkını almaya hak kazanacak. Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 çıkması durumunda kamu çalışanları yüzde 18.6, SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 17.5, yüzde 4 çıkarsa memur yüzde 19.7, emekliler yüzde 18.6 zam alacak. Toplu sözleşme artışına 10 puan refah payı eklenirse enflasyon farkı dâhil zam oranı yüzde 29.7'ye çıkacak. Zam oranı, refah payı 15 puan olursa yüzde 34.53'e çıkacak.
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 2.88 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 14.05 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşıldı. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6.18'den fazla olmaması durumunda enflasyon farkı alacak.
Bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
REFAH PAYI DA VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını söylemişti. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.
MEMUR-SEN EK ZAM TALEP ETTİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, refah payını da içeren ciddi bir ek zam beklediklerini ifade ederek, "Mevcut enflasyonun üzerine refah payı alınacak. Asgari ücreti artıran nedenler memur için de geçerli. Toplu sözleşme ile artırdığımızda asgari ücretle aradaki farkı korumuştuk. Kiralar çok arttı, çalışanlar özellikle büyükşehirlerde çok zorlanıyor" En düşük memur maaşı şu an 8 bin 39 lira. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması gerekiyor" dedi.
Hesaplamalara göre, aralık ayında enflasyon yüzde 3 çıkarsa SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.5, memurlarda yüzde 18.6, enflasyon yüzde 4 çıkarsa emekliler yüzde 18.6, memurlar yüzde 19.7, enflasyon yüzde 5 olursa emekliler yüzde 19.8, memur ve Emekli Sandığı'ndan emeklilere yüzde 21 maaş zammı alacak. Refah ile birlikte memur ve emekli aylıklarında en az yüzde 30 bir artış bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
Emekli aylıklarına en son 2011 yılında enflasyonun üzerinde refah zammı geldi. En düşük emekli aylığına seyyanen zam yapıldı. Önce 1000 liraya, ardından 1500, 2500 ve son olarak 3500 liraya çıkartıldı. En düşük emekli aylığının 5 bin liraya çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin de artırılması bekleniyor. Bu düzenlemenin de yasa ile yapılması gerekiyor.
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