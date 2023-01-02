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Kuşadası ve Didim'de turizm rekoru kırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Kuşadası ve Didim’de turizm rekoru kırıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, "2022 yılı sonu itibarıyla 3 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırladık. Çok şükür Aydın'da tarihi bir rekoru daha kırmış olduk" dedi. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Özden ise "Gerek kişi başı harcama gerek turist sayısı anlamında ve ciro anlamında çok güzel bir sezon oldu" ifadelerini kullandı.

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