Platform Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Platform Turizm halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Peki, Platform Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse kodu...