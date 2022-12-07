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Platform Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse kodu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Platform Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse kodu...

Platform Turizm halka arz ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Platform Turizm halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Platform Turizm tarafından halka arz tarihleri açıklandı. İşte, Platform Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse kodu...

Platform Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Platform Turizm halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Peki, Platform Turizm halka arz ne zaman yapılacak? Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse kodu...

PLATFORM TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Platform Turizm'in halka arz tarihi 8-9 Aralık olarak duyuruldu.

PLATFORM TURİZM HİSSE FİYATI NE?

Platform Turizm 9,10 TL'den halka arz olacak.

PLATFORM TURİZM HALKA HİSSE KODU NE?

Platform Turizm'in hisse kodu #PLTUR olarak açıklandı.

PLATFORM TURİZM KAÇ LOT VERİYOR?

Platform Turizm şirketi 49,500,000 Lot veriyor.

PLATFORM TURİZM ORANSAL MI, EŞİT DAĞILIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.

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