Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan turizmde ziyaretçi ve gelir hedefi açıklaması

"HEDEF 46 MİLYAR DOLAR GELİR"

"2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023'de hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir."





ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI

"2022 yılına kadar 7 adet ücretsiz halk plajının yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. 2022'de ise, Antalya Kemer Beldibinde 2 adet, Muratpaşa Lara'da 1 adet ücretsiz halk plajlarını vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Böylece 5 yıldız kalitesindeki ücretsiz halk plajı sayımızı 10'a yükseltmiş olduk."