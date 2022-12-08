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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan turizmde ziyaretçi ve gelir hedefi açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan turizmde ziyaretçi ve gelir hedefi açıklaması

TBMM Genel Kurulunda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları ifade etti:

"DÜNYA 6'NCISI OLDUK"

"Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı son 20 yılda 3,4 katına çıkmıştır. 2019'da turizm rekorunu kırarak, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı olduk."

"HEDEF 46 MİLYAR DOLAR GELİR"

"2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023'de hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir."



ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI

"2022 yılına kadar 7 adet ücretsiz halk plajının yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. 2022'de ise, Antalya Kemer Beldibinde 2 adet, Muratpaşa Lara'da 1 adet ücretsiz halk plajlarını vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Böylece 5 yıldız kalitesindeki ücretsiz halk plajı sayımızı 10'a yükseltmiş olduk."

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