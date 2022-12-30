Son dakika: Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim
Son dakika haberleri... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, “Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı.” açıklamasında bulundu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük."
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, devam eden kış aylarında EPDK tarafından alınan karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı. Yılmaz şunları söyledi:
"Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ile yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz."
Yılmaz, piyasa takas fiyatı tavan rakamının elektrik ticaretinde elektriğin maksimum satılabilecek fiyatını gösterdiğini, daha önce maliyetleri yüksek olan özellikle ithal kömür ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle artan fiyat tavanının kaynak bazlı oluşan maliyet azalışları nedeniyle düşürüldüğüne dikkati çekti.
EPDK Başkanı Yılmaz, piyasadaki elektrik fiyatının düşmesinin önemli ve olumlu bir gösterge olduğunu ifade ederek, "Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak?
- EYT'de borçlanma yapacaklar için KRİTİK GÜN! 2022 bitmeden yapanlar kazançlı çıkacak! Asgari ücret zammı ile...
- KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...
- Bugünkü Cuma hutbesi: Diyanet 30 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Hutbe Arapça ve Türkçe tam metni...
- EPDK doğalgaz indirimi son dakika: İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Faturaya nasıl yansıyacak?
- Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı ikinci alım olacak mı, var mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Sağlık Bakanlığı 29 bin promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
- Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı?
- Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı?
- Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...
- Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK'lıya 5.667, Bağkur'luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...
- Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023?