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Son dakika | Hane başına 4 bin liralık fatura desteği! Bakan Nebati açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Son dakika | Hane başına 4 bin liralık fatura desteği! Bakan Nebati açıkladı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hane başına 4 bin liralık doğalgaz ve elektrik yardımı yaptıklarını duyurdu. Bakan Nebati sözlerinde "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık" ifadelerini kullandı.

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